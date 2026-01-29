Monet Van Gogh Picasso Kandinsky Magritte Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur a Udine

La mostra a Udine porta in Italia alcuni dei capolavori più significativi del Kunst Museum di Winterthur. Tra dipinti di Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky e Magritte, i visitatori possono rivivere le grandi rivoluzioni artistiche che hanno segnato l’Europa. Un’occasione per vedere da vicino opere che hanno rivoluzionato il modo di dipingere e interpretare il mondo.

Dal cuore dell’Impressionismo alle soglie della modernità, passando per le grandi fratture e le rivoluzioni che hanno cambiato per sempre la storia dell’arte europea. Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026, Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine – accoglie “ Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur ”, una mostra di straordinaria rilevanza internazionale che porta in Friuli Venezia Giulia 84 opere di alcuni tra i più grandi maestri dell’arte tra Otto e Novecento. Si tratta di un percorso unico che attraversa oltre mezzo secolo di ricerca artistica, esponendo capolavori – tra gli altri – di Vincent Van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Vasilij Kandinsky, René Magritte, Max Ernst, Paul Klee e Giorgio de Chirico. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur a Udine Approfondimenti su Kunst Museum Winterthur La mostra “Degas – Matisse – Picasso – Renoir – Van Gogh. Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” a Roma dal 4 dicembre Da Picasso a Van Gogh: i grandi Maestri in mostra a Treviso Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Kunst Museum Winterthur Argomenti discussi: Impressionismo e modernità: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova mostra di Udine; Una nuova grande mostra di dipinti a grandezza naturale arriverà a Croydon la prossima settimana, riempiendo la città con opere di Michelangelo, Monet, Picasso, Renoir e altri artisti.; L’opera Venere tra i coralli del marsalese Giovanni Teresi in mostra al MoMA di New York. Impressionismo e modernità. Apre al pubblico la nuova mostra di Casa CavazziniMonet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. A Udine 84 capolavori provenienti dal Kunst Museum Winterthur. sarà visitabile fino al 30 agosto ... rainews.it Eventi: Bini, grandi mostre traino per l'incoming turistico FvgPresentata l'esposizione Impressionismo e modernitÃ . Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte che sarÃ inaugurata questa sera alle 18 a Casa Cavazzini Udine, 29 gen - I grandi ... ilgazzettino.it Grazie Marisa per la tua bella analisi dell'opera di Van Gogh che si confronta col dipinto giapponese, arricchendolo con la pienezza del colore che si fonde sì,con la pioggia,vista nell'aspetto positivo di porre fine alla siccità U.Hiroshige"Acquazzone sul ponte x.com ~ #Arte&Parola ~ "Seminatore al tramonto" • Vincent Van Gogh, 1888 • Museo Kröller-Müller - Otterlo « Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada » Mc 4, 1-20 Il seme è tenuto stretto al cuore, il passo del seminat - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.