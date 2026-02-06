Carlo Conti marito romantico | Il mio gesto quotidiano per Francesca Ma l' inizio del loro amore è stato turbolento

Carlo Conti si mostra molto diverso da come appare in televisione. Nella vita privata, il conduttore romano è un uomo romantico e affettuoso, sempre pronto a dimostrarlo alla moglie Francesca Vaccaro. La loro storia d’amore, iniziata con qualche difficoltà, oggi è forte e solida. Conti non si vergogna di confessare che ogni giorno fa un piccolo gesto per dimostrare il suo amore. Francesca, 53 anni, ex costumista Rai, è la compagna di una vita, e il loro legame è nato proprio tra i set della televisione pubblica.

In tv lo vediamo sempre pragmatico e super professionale. Ma Carlo Conti nella vita privata è un vero romantico, innamorato come il primo giorno della moglie Francesca Vaccaro, ex costumista Rai che oggi ha 53 anni, conosciuta proprio lavorando per la Tv di Stato. Dopo un iniziale periodo di tentennamenti il loro rapporto è decollato con la decisione di sposarsi. Poi la nascita di Matteo, 11 anni, ha portato gioia e ulteriore stabilità. Ma l’inizio della storia non è stato semplice. Lo stesso Carlo Conti in un’intervista a Sette confessò: “Fino al matrimonio ho sofferto di dongiovannite. Ero un ragazzaccio.🔗 Leggi su Milleunadonna.it Approfondimenti su Carlo Conti Carlo Conti e il dolce segreto del suo matrimonio: il gesto quotidiano per la moglie Francesca Ogni mattina, Carlo Conti si alza presto e prepara il caffè per sua moglie Francesca. Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti e madre del figlio Matteo: “Ammetto di esser stato un ragazzaccio” Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro si tengono lontani dai riflettori, ma ora emergono nuovi dettagli sulla donna che condivide la vita con il conduttore. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carlo Conti Argomenti discussi: Motta, chi è il marito di Carolina Crescentini/ Dal colpo di fulmine in radio al doppio matrimonio. Carlo Conti: «Francesca mi ha cambiato, se l'ho sposata è anche merito di Antonella Clerici. Come ho capito di avercela fatta? Guardando...Dopo quarant’anni di fedeltà alla Rai, Carlo Conti concede la sua prima intervista a Verissimo. Un racconto ... msn.com Carlo Conti: «Francesca mi ha cambiato, se l'ho sposata è anche merito di Antonella Clerici»Dopo quarant’anni di fedeltà alla Rai, Carlo Conti concede la sua prima intervista a Verissimo. Un racconto ... msn.com L'ultimo annuncio del direttore artistico Carlo Conti agita i social e il pubblico. E per una buona ragione facebook Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.