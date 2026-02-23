Cybersecurity a scuola | 20 moduli gratuiti per studenti e insegnanti

23 feb 2026

Fortinet ha avviato un programma gratuito di formazione sulla cybersecurity per studenti e insegnanti italiani, in risposta alle crescenti minacce online. La causa è l’aumento di attacchi informatici rivolti alle scuole, che mette a rischio dati e sicurezza. Il progetto offre 20 moduli pratici, pensati per migliorare le competenze digitali di giovani e docenti. La collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale mira a rafforzare le difese delle scuole italiane.

Fortinet lancia un programma gratuito di formazione sulla cybersecurity per gli studenti italiani, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale. Il progetto, attualmente in fase pilota, coinvolge scuole primarie e secondarie, pubbliche e private, con l’obiettivo di diffondere una cultura digitale consapevole. La prima scuola a partecipare è l’Istituto Convitto Corso di Correggio a Reggio Emilia. Il programma, composto da 20 moduli formativi accessibili on demand, copre temi come phishing, sicurezza delle email, protezione delle password e social engineering. 🔗 Leggi su Ameve.eu

