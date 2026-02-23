Cybersecurity a scuola | 20 moduli gratuiti per studenti e insegnanti

Fortinet ha avviato un programma gratuito di formazione sulla cybersecurity per studenti e insegnanti italiani, in risposta alle crescenti minacce online. La causa è l’aumento di attacchi informatici rivolti alle scuole, che mette a rischio dati e sicurezza. Il progetto offre 20 moduli pratici, pensati per migliorare le competenze digitali di giovani e docenti. La collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale mira a rafforzare le difese delle scuole italiane.

Fortinet lancia un programma gratuito di formazione sulla cybersecurity per gli studenti italiani, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale. Il progetto, attualmente in fase pilota, coinvolge scuole primarie e secondarie, pubbliche e private, con l’obiettivo di diffondere una cultura digitale consapevole. La prima scuola a partecipare è l’Istituto Convitto Corso di Correggio a Reggio Emilia. Il programma, composto da 20 moduli formativi accessibili on demand, copre temi come phishing, sicurezza delle email, protezione delle password e social engineering. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Corsi gratuiti di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Salotto con gli insegnanti della scuola di Carolina Kostner Console portatile da 7 pollici moduli del controller gratuiti disponibili per tempo limitatoLa nuova console portatile di MANGMI si presenta con un display da 7 pollici e un design modulare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Oggi si celebra il Safer Internet Day, una giornata dedicata alla sicurezza online! In questo giorno speciale, vogliamo condividere una risorsa della Ludoteca dedicata alla sicurezza online da portare ascuola: il manifesto “A scuola di cybersecurity”, che indivi - facebook.com facebook