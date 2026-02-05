Console portatile da 7 pollici moduli del controller gratuiti disponibili per tempo limitato

La nuova console portatile di MANGMI si presenta con un display da 7 pollici e un design modulare. La grande novità è la possibilità di personalizzare i moduli del controller, disponibili gratuitamente per un tempo limitato. Chi acquista il dispositivo può scegliere come configurare i comandi, rendendo ogni esperienza di gioco più adatta alle proprie preferenze. L’azienda punta tutto sulla flessibilità, e questa iniziativa sembra pensata proprio per attirare gli appassionati di gaming in cerca di un prodotto versatile.

introduzione sintetica: il nuovo modello portatile di gioco di MANGMI si distingue per una filosofia modulare che permette di personalizzare l'esperienza di input. l'offerta iniziale comprende moduli microswitch gratuiti per chi effettua i primi ordini, accanto a un display generoso e a una piattaforma hardware adeguata per emulazione, gaming android e streaming. l'insieme promette una proposta competitiva nel segmento dei handheld da sette pollici. panoramica del pocket max e proposta promozionale. il pocket max si propone come un handheld gaming da 7 pollici dotato di un display ad alta frequenza di aggiornamento, tra le feature distintive del modello.

