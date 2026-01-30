Sono passati quindici anni da quando Orsola Adele Gazzaniga aveva denunciato Tiberio Timperi per diffamazione. Ora l’accusa è stata estinta, ma il conduttore dovrà comunque pagare un risarcimento all’ex moglie. La vicenda si è trascinata a lungo, portando a diverse udienze e colpi di scena. La sentenza definitiva mette fine a questa lunga battaglia legale.

Sono trascorsi quindici anni dalla denuncia per diffamazione mossa da Orsola Adele Gazzaniga contro Tiberio Timperi. I due ex coniugi si stavano scontrando per il figlio e la faccenda finì in tribunale. A distanza di così tanto tempo, l'accusa nei confronti del giornalista si è estinta, tuttavia rimane da pagare il risarcimento. La spinosa vicenda risale al 2010. Tiberio Timperi e Orsola Adele Gazzaniga si erano sposati nel 2005 dopo circa tre anni di fidanzamento. Dalla loro unione è nato un figlio, Daniele, ma la serenità all'interno della coppia è stata di breve durata. Il legame si è infatti interrotto pochi mesi dopo le nozze, dando luogo a una vera e propria separazione lampo che ha lasciato attriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tiberio Timperi, estinta l'accusa di diffamazione contro l'ex moglie, ma dovrà comunque risarcirla

Approfondimenti su Tiberio Timperi

Tiberio Timperi dovrà pagare 1500 euro alla ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga.

Tiberio Timperi non dovrà più essere processato per le accuse di diffamazione contro l'ex moglie.

Ultime notizie su Tiberio Timperi

