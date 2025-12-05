Bientina | taglio del nastro per la nuova area fitness all' aperto

E' stata inaugurata a Bientina una nuova area fitness all’aperto a disposizione della cittadinanza. Situata in via del Monte Ovest, a ridosso della pista ciclo-pedonale, l’area è dotata di diversi attrezzi dedicati all’allenamento di spalle, addominali, braccia, gambe e molto altro.Le strutture. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

