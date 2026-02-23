Cosa fare a Sanremo nella settimana del Festival tra party eventi e gadget gratuiti

Sanremo inizia a riempirsi di eventi e divertimento, attirando tanti visitatori. La causa è il Festival, che porta con sé feste, concerti e aree dedicate ai giochi con gadget gratuiti. Le strade si riempiono di musica e allegria, offrendo occasioni di svago anche fuori dal palco ufficiale. La città si anima con iniziative che coinvolgono sia residenti che turisti, creando un’atmosfera vivace e stimolante. Si possono scoprire tante opportunità per divertirsi in questa settimana speciale.