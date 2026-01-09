Eventi gratuiti a Roma a gennaio 2026 | cosa fare senza spendere

A gennaio 2026, Roma propone numerosi eventi gratuiti, ideali per scoprire la città senza spendere. Tra chiese, monumenti, fontane e angoli nascosti, ci sono molte opportunità per vivere l’atmosfera romana autentica. Questa guida raccoglie le principali iniziative e luoghi di interesse accessibili a tutti, permettendo di esplorare la città in modo economico e consapevole durante il primo mese dell'anno.

Tra chiese monumentali, palazzi storici, fontane iconiche e angoli meno conosciuti ma ricchi di fascino, Roma continua a offrire moltissime occasioni gratuite anche a gennaio 2026, ideali per residenti e visitatori con un budget limitato. Il calendario culturale della Capitale propone musei aperti, mostre, concerti, visite guidate ed eventi speciali a ingresso libero o a costi simbolici. Per quanto riguarda i musei, resta uno degli appuntamenti più attesi del mese: domenica 25 gennaio l'ingresso ai Musei Vaticani sarà gratuito, come ogni ultima domenica del mese, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 12.

