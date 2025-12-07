Lunga vita al capello | scienza nutrizione e nuove frontiere Anti-Aging

7 dic 2025

Life&People.it In un’epoca per cui la longevità è il nuovo ed unico parametro del benessere, anche i capelli conquistano un ruolo centrale nella narrazione del corpo: non sono più semplici filamenti di cheratina, né un accessorio estetico da disciplinare con prodotti in superficie, quanto invece indicatori di vitalità interiore, che rivelano molto dell’equilibrio biologico e dell’età cellulare. La loro cura si era infatti limitata, prima di oggi, a promettere volume, brillantezza e morbidezza istantanea; solo adesso la prospettiva cambia radicalmente. La salute del capello, entra nel territorio del wellness di lusso, diventando rituale di prevenzione, di conoscenza e di rigenerazione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

