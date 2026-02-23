Coralli a rischio per il caldo record allarme per il turismo dell’addio

L’aumento delle temperature ha causato danni ai coralli, mettendo a rischio le barriere coralline e le attività turistiche locali. Le ondate di calore intense hanno indebolito i coralli, provocando la loro sbiancatura e morte. Questa situazione preoccupa operatori e visitatori, che vedono compromesso il fascino delle zone marine più visitate. La crisi climatica si fa sentire anche in questi ambienti, con ripercussioni immediate sulla vita marina e sull’economia turistica.

I cambiamenti climatici hanno effetti spesso poco visibili se non dopo eventi estremi, ma in altri casi sono sotto gli occhi di tutti. Un fenomeno visibile, molto più delle emissioni o della dispersione di microplastiche, è lo sbiancamento dei coralli. Uno studio francese ha analizzato l'ecosistema dell'area della Martinica, isola delle Antille. In questo piccolo spazio, tra il 2023 e il 2025, è andato perso il 78% delle colonie viventi. È stato descritto come un fenomeno di "intenso sbiancamento", tale da aver decimato le colonie di coralli. La causa sarebbe la sempre più alta temperatura dell'acqua, che arriva a toccare i 31 °C per sempre più giorni all'anno.