Coppa del Mondo sci alpino femminile a St Moritz 2025 | il programma e gli orari in tv delle discese e del SuperG con Sofia Goggia

Dal 12 al 14 dicembre 2025, St. Moritz ospita la tappa femminile della Coppa del Mondo di sci alpino. L'evento prevede tre gare di velocità, tra cui due discese libere e un SuperG, con la partecipazione di atlete di alto livello come Sofia Goggia. Ecco il programma e gli orari in tv delle competizioni.

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre la Coppa del mondo di sci alpino femminile fa tappa a St. Moritz, in Svizzera, per tre gare di velocità, due discese libere e un SuperG.Sono 11 le azzurre convocate per gli appuntamenti sulla pista Corviglia. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato. 🔗 Leggi su Today.it