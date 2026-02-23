Cooperazione Internazionale Empact 2026 | il ruolo della DIA

La DIA interviene nel quadro di Cooperazione Internazionale EMPACT 2026+ per contrastare le reti criminali più pericolose. La causa deriva dalla necessità di rafforzare la sicurezza europea e di smantellare gruppi trasnazionali. La forza dell’agenzia si misura nelle operazioni di intelligence e nelle azioni di contrasto coordinate con altri paesi. Le attività si concentrano su operazioni mirate e analisi approfondite, che coinvolgono diverse forze di polizia europee. La lotta contro la criminalità organizzata continua a richiedere interventi efficaci.

Cooperazione Internazionale EMPACT 2026+: il contributo della DIA alla nuova governance europea contro le reti criminali più pericolose. La Cooperazione Internazionale EMPACT 2026+ segna un nuovo passaggio strategico nella risposta europea alle reti criminali transnazionali. Per il biennio 2026-2027 l'Italia conferma un ruolo di primo piano. Parteciperà a 26 Azioni Operative, coordinate dallo SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Assumerà inoltre la funzione di co-driver del progetto che evolve la precedente priorità HRCN (High Risk Criminal Networks).