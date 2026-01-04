Mezzo secolo di cooperazione internazionale per il Mediterraneo | laboratorio globale della sostenibilità tra eredità storica e sfide future

Nel 2025 si celebra il cinquantesimo anniversario della cooperazione internazionale nel Mediterraneo, un'area cruciale per la sostenibilità globale. Questo decennio coincide con il decimo anniversario degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e l’Anno degli Oceani, offrendo un’occasione per riflettere sulle sfide e sugli sforzi condivisi per preservare il nostro patrimonio naturale e promuovere uno sviluppo equilibrato e duraturo.

Il 2025, designato come l'Anno degli Oceani, segna anche dieci anni dal lancio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nell'ambito dell'Agenda 2030. Attraverso la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (MSSD), la regione mediterranea beneficia del proprio quadro politico dedicato e di un insieme di indicatori associati per supportare i paesi nell'attuazione di questa ambiziosa agenda. Plan Bleu svolge un ruolo centrale in questo processo. L'anno 2025 ha ospitato anche la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC3), dedicata all'SDG 14 sulla conservazione e l'uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine per lo sviluppo economico ed ecologico.

