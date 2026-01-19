Il Napoli ha annunciato il rinnovo contrattuale di Nikita Contini, terzo portiere della squadra, fino al 2031. L’accordo conferma la volontà del club di proseguire con il proprio progetto di crescita e valorizzazione dei giocatori. Contini, proveniente dal Napoli, continuerà a far parte della rosa azzurra negli anni a venire, contribuendo alla stabilità e alla continuità del reparto portieri.

Nikita Contini, portiere del Napoli, rinnova il suo contratto con gli azzurri fino al 2031. La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Salernitana in Serie A, i tifosi già in clima derby. Soliti cori contro Napoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ufficiale il rinnovo per il terzo portiere Nikita Contini

Leggi anche: Milan, offerta ufficiale a Maignan per il rinnovo: la posizione del portiere francese

Napoli, Contini rinnova fino al 2031: ufficiale il prolungamento

La SSC Napoli ha annunciato il prolungamento del contratto di Nikita Contini fino al 2031. Questa decisione riflette l'importanza del portiere nel progetto della squadra e la volontà di consolidare la rosa per il futuro. Il rinnovo rappresenta un passo importante per il club e per il giocatore, che continueranno insieme a lavorare per raggiungere obiettivi condivisi nella prossima stagione e oltre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Contini-Napoli, c'è l'annuncio ufficiale. Rinnovo lunghissimo per il portiere - La SSC Napoli ha riferito importanti aggiornamenti in merito al futuro di Nikita Contini, nella giornata di oggi è arrivato l'annuncio ufficiale. msn.com