Consegnate i coltelli lasciateli davanti all' altare | l' appello del sacerdote brianzolo ai ragazzi

Un sacerdote brianzolo ha lanciato un appello ai giovani, motivato dal fatto che molti portano coltelli in tasca. La causa deriva dalla diffusione di armi tra i ragazzi, anche tra i più giovani, che vengono trovati armati per strada. Il sacerdote invita i giovani a consegnare le armi, lasciandole davanti all'altare, per evitare pericoli e promuovere un ambiente più sicuro. La richiesta mira a sensibilizzare sulla pericolosità di questi comportamenti.

Il sacerdote lo fa con una lettera. Un invito alla pace, ma soprattutto a disarmare i ragazzi da quella cattiva abitudine che sta prendendo piede anche in Brianza Girano armati, anche nelle nostre strade. Ragazzi, alcune volte persino ragazzini, con il coltello in tasca. Qualcuno li chiama maranza e spesso quei coltelli li usano per attaccare. Coltelli che – come nel caso dei giovani monzesi coinvolti nella brutale aggressione ai danni di uno studente 22enne a Milano in corso Como – in alcuni casi rischiano di avere pesantissime conseguenze. Contro questa cultura da arancia meccanica che purtroppo non risparmia neppure la Brianza, c’è un sacerdote che ha deciso di scrivere una lettera. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

