Conferenza stampa Knutsen | Rispettiamo la loro storia ma vogliamo l’impresa Campo dell’andata? Sbagliato parlarne perchè…

Knutsen ha spiegato che la causa della tensione tra il suo team e l’Inter deriva dalla volontà di ottenere risultati concreti in Champions, senza lasciarsi influenzare dalla storia passata. Ha aggiunto che il campo dell’andata non è il punto focale e che concentrarsi troppo su di esso può distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale. La squadra norvegese si prepara a una partita difficile, con l’intento di sorprendere gli avversari.

Inter News 24 Conferenza stampa Knutsen: il tecnico del Bodo Glimt ha presentato la sfida di domani in Champions League contro l’Inter. Alla vigilia della sfida di ritorno a San Siro, l’allenatore del BodøGlimt, Kjetil Knutsen, ha presentato il match in conferenza stampa, consapevole del vantaggio di due gol acquisito all’andata. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter TERRENO DI GIOCO – « In Italia si parla tanto del terreno di gioco della partita d’andata? Io non posso farci nulla. E’ importante essere concentrati su ciò in cui si può incidere. Quelli del City non hanno neanche nominato il campo, hanno fatto solo complimenti a noi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match tra l’Inter e il Bodo Glimt, spiegando che la squadra ha commesso errori nella partita d’andata e vuole recuperare terreno.

Di Carlo: “Torino campo difficile, ma vogliamo l’impresa per svoltare”Gennaro Di Carlo, allenatore dell’Unicusano Avellino Basket, si prepara alla sfida contro la Reale Mutua Torino, una partita difficile ma importante per il percorso della squadra.

Vigilia di Inter-Bodo Glimt, tra poco la conferenza stampa di KnutsenIl Bodo Glimt domani sera a Milano cerca il passaggio del turno contro l’Inter nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. L’allenatore. tuttomercatoweb.com

Bodo Glimt, Knutsen: Inter? Spero che sarà una partita leale. I trucchi sporchi pagano ora, ma non è così che dovrebbe essere nel calcioL'allenatore del Bodo Glimt, Knutsen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Inter e si è soffermato anche su quanto accaduto sabato sera a ... tuttojuve.com

