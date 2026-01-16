Gennaro Di Carlo, allenatore dell’Unicusano Avellino Basket, si prepara alla sfida contro la Reale Mutua Torino, una partita difficile ma importante per il percorso della squadra. Con l’inserimento di nuovi elementi tattici e un focus sulla crescita mentale, il team cerca di affrontare questo impegno con determinazione, puntando a un risultato positivo che possa rappresentare una svolta importante nella stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Gennaro Di Carlo non usa giri di parole. Alla vigilia della trasferta contro la Reale Mutua Torino, il coach dell’ Unicusano Avellino Basket traccia la rotta, tra l’inserimento di nuovi tasselli tattici e la necessità di un’ulteriore crescita mentale del gruppo. L’attenzione è subito rivolta al nuovo assetto, con il ritorno di Lucas Fresno che promette di cambiare l’equilibrio difensivo della squadra. Di Carlo ne spiega così i motivi: “È un’aggiunta che abbiamo fatto con consapevolezza. È un giocatore che ha specifiche caratteristiche importanti: ci garantisce un apporto difensivo molto impattante e un ottimo gioco senza palla – sottolinea – Qui ad Avellino lo conoscete già, sapete che tipo di giocatore è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo: “Torino campo difficile, ma vogliamo l’impresa per svoltare”

Leggi anche: Rangers, Diomande: “Inizio difficile in Europa, ma vogliamo rifarci e vincere”

Leggi anche: La Pianese scende a Pontedera per l’impresa. Birindelli: "Gara difficile ma noi siamo pronti"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Monumento Carlo Alberto... Torino facebook

Torino ha molte piazze, ma Piazza San Carlo è la più elegante. È un esempio perfetto di armonia barocca: portici continui, proporzioni rigorose, un’eleganza che non ostenta, ma accoglie. #StanotteaTorino x.com