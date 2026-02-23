Comuzzo va davvero in Arabia? I dettagli | c’è qualcuno che lo vuole fortemente

Da serieanews.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Comuzzo si trasferisce in Arabia a causa di un’offerta allettante che ha attirato l’attenzione del suo entourage. La proposta concreta ha spinto il giovane difensore a considerare un cambiamento importante nella sua carriera, lasciando alle spalle un’estate serena. Le trattative sono in corso e il suo futuro si decide in queste ore. La decisione finale dipende da vari fattori, mentre l’interesse dall’estero rimane forte.

comuzzo va davvero in arabia i dettagli c8217232 qualcuno che lo vuole fortemente
© Serieanews.com - Comuzzo va davvero in Arabia? I dettagli: c’è qualcuno che lo vuole fortemente

Un’estate tranquilla che rischia di trasformarsi in un nuovo caso di mercato. Pietro Comuzzo verso l’Arabia: tra sogni europei e tentazioni lontane, il giovane difensore si trova davanti alla scelta più difficile (Foto: Ansa) – serieanews.com Pietro Comuzzo è stato tranquillo per tutta l’estate. Poteva diventare un caso di mercato, ma non si è mosso nulla, complice l’altissima richiesta della Fiorentina e quel rinnovo arrivato a maggio che sembrava un segnale chiaro: resta qui. Ma nel calcio, ormai lo sappiamo, non esiste nulla di definito. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Disumano. L’incidente in bici, l’auto che lo urta e se ne va mentre è in terra e qualcuno che lo deruba: tutto mentre Davide morivaLe immagini delle telecamere di sorveglianza tra Corso Marconi e Via Nizza a Torino mostrano un incidente in bici, un’auto che lo investe e poi si allontana, mentre qualcuno lo deruba.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Italiano: Comuzzo farà parlare di sé, ci punterò presto. È davvero così?La scorsa settimana, nella conferenza stampa pre-match, il tecnico della Viola aveva speso parole importanti per il classe 2005, possibile titolare domani. Comuzzo ha grandi qualità e margini di ... m.tuttomercatoweb.com