Come scegliere il vino al supermercato senza rischiare brutte sorprese

Il fatto che i cartellini colorati segnalino vini in offerta crea confusione tra i consumatori e spesso porta a scelte affrettate. La causa risiede nella comunicazione poco chiara delle caratteristiche dei prodotti e nella pressione di acquistare in fretta. Molti clienti si affidano ai segnali visivi senza conoscere le differenze tra le varietà o i livelli di qualità. Per evitare brutte sorprese, è importante saper leggere le etichette e confrontare le proposte sullo scaffale.

I cartellini colorati che segnalano i vini in offerta possono sembrare allettanti, soprattutto quando serve rapidamente una bottiglia per una cena dell'ultimo minuto. A volte si trovano veri affari, ma altre volte il rischio è acquistare bottiglie vecchie o mal conservate che il supermercato vuole smaltire. Prima di prendere una decisione, il primo passo è sempre controllare l'annata: se il vino è troppo datato, meglio lasciarlo sugli scaffali. Lo champagne e altri vini pregiati spesso rimangono esposti sugli scaffali per mesi, soggetti a luce e calore che possono comprometterne la qualità. Come ricorda Alessandro Torcoli, direttore della rivista specializzata Civiltà del bere, «si rischia di spendere cifre considerevoli senza alcuna garanzia sulle condizioni di stoccaggio».