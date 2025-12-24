Scopri quali supermercati saranno aperti durante le festività natalizie del 2025, il 24, 25 e 26 dicembre. Informazioni utili sulle aperture e chiusure, per pianificare al meglio la spesa dell’ultimo minuto senza sorprese. Con l’avvicinarsi del Natale, è importante conoscere i giorni di apertura dei supermercati per evitare inconvenienti e fare acquisti comodamente durante le festività.

Spesa dell’ultimo minuto: cosa sapere su aperture e chiusure. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molti si chiedono quali supermercati resteranno aperti nei giorni clou del periodo: Vigilia (24 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). Sebbene non esista una regola nazionale uniforme, diverse catene hanno già reso note le proprie disposizioni per aiutare i consumatori a evitare sorprese dell’ultimo minuto In linea generale, molte insegne mantengono aperture ridotte il 24 dicembre, mentre il 25 dicembre la maggior parte dei punti vendita resta chiusa, con alcune eccezioni in centri urbani e grandi città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Supermercati aperti a Natale 2025: dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre senza brutte sorprese

Leggi anche: Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo

Leggi anche: Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale 2025, quali supermercati e negozi resteranno aperti per le feste; Supermercati Aperti per Vigilia e Natale 2025: Orari e Negozi; Supermercati aperti e chiusi a Natale 2025: orari del 24, 25 e 26 dicembre e come organizzarsi per la spesa delle feste; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2025: da Esselunga a Coop, ecco gli orari e la lista completa.

Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo - Per chi il 24, giorno della Vigilia, il 25 (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano) avrà bisogno di fare acquisti last minute, ecco la lista dei principali ... fanpage.it