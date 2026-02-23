come faremo shopping nel 2026

Nel 2025 i negozi di moda hanno vissuto un calo di vendite, causato dalla crescita dello shopping online. Le catene hanno chiuso numerosi punti vendita, mentre i clienti preferiscono acquistare tramite app e siti web. Questa tendenza ha portato a un cambiamento radicale nel modo di fare shopping. Le aziende cercano ora nuove strategie per attirare i consumatori. Si prospettano quindi mutamenti importanti per il futuro del settore.

Il 2025 è stato un anno complicato per i retailer di moda. Se dovessi riassumerlo in un’unica frase, sarebbe un messaggio inviato da un’amica su una chat di gruppo pochi giorni prima della vigilia di Natale che diceva qualcosa del tipo: «Ragazzi, i negozi sono tutti vuoti». Se invece amate i dettagli, vi basterà sapere che negli ultimi mesi una serie di giganti dello shopping hanno dovuto alzare bandiera bianca, schiacciati dal loro stesso modello di business, inconciliabile con un mondo in cui gli acquirenti hanno un potere d’acquisto sempre minore e ogni negozio somiglia al suo competitor più diretto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Game Over per i pacchi “low cost”? Come cambia lo shopping nerd extra-UE nel 2026A partire dal 2026, le norme sul commercio extra-UE influenzeranno gli acquisti di prodotti a basso costo come action figure, materiali cosplay e gadget provenienti da piattaforme come Shein, Temu e Aliexpress.

We are shopping less in 2026!!

