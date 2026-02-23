Collovati affossa la Juve | Squadra senza idee in confusione e sopravvalutata Spalletti resta solo a queste condizioni 

Fulvio Collovati critica la Juventus, affermando che la squadra mostra confusione e poca strategia. La causa principale, secondo l’ex calciatore, risiede nella mancanza di idee chiare e nel valore eccessivo attribuito a alcuni giocatori. Collovati osserva inoltre che Spalletti, senza miglioramenti evidenti, rischia di restare isolato. La sua analisi si concentra sulle difficoltà attuali del club e sul possibile impatto sulla guida tecnica.

Fulvio Collovati ha affossato la Juventus, parlando poi del futuro di Luciano Spalletti. Vediamo che cosa ha detto l’opinionista. Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Rai Sport della Juventus e del futuro di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SULLA JUVE – «La Juventus è una squadra che senza idee in questo momento, pensa che si diceva fino a qualche partita fa, ma come gioca bene la Juve e non raccoglieva niente. Io dicevo, è meglio giocare meno bene ma raccogliere qualcosa. Adesso il problema è che gioca anche male, come è successo contro il Como, in cui è stata fragile nella mentalità, tanti errori individuali, errori gravissimi, squadra in confusione mentale, lo ha pure detto Spalletti nel dopo partita, per cui ha detto dobbiamo guardare noi stessi, per cui difficoltà tattiche, e una squadra sopravvalutata, e c’è da dire in questo momento tra colpevolizzare l’allenatore Spalletti o la società, io colpevolizzo la società, perché ha messo a disposizione una squadra all’allenatore che c’era prima, e a Spalletti da sesto, settimo posto, perché questa è una squadra da sesto, settimo posto, oltre non può andare» SU SPALLETTI – «Spalletti ha chiaramente parlato alla società, lo fa capire e dice, io rimango fino a fine anno, poi siccome mi pare di aver capito che mi avete dato la possibilità di rimanere anche il prossimo anno, sì, ci rimango, ma mi dovete rinforzare la squadra» . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Trevisani senza filtri sulla Juve: «La squadra di Spalletti è in corsa per lo scudetto? Ha solo due pedine di quel livello». I nomi fatti dal giornalista

Rinnovo Spalletti Juve: «dietro le quinte…». Idee chiare del club e dell’allenatore sul futuro, cosa sta succedendo in queste oreNegli ultimi giorni si è intensificato il discorso sul rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus.

La Juventus e Spalletti possono guardare al futuro con ottimismo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Collovati: Juventus squadra fragile mentalmente e sopravvalutata. Spalletti? Resta solo se la società...Intervenuto a Rai Sport, Fulvio Collovati ha parlato così della Juventus dopo la sconfitta contro il Como: La Juventus è una squadra che senza idee in questo momento, pensa che ... tuttojuve.com

Collovati: Le dichiarazioni post Inter-Juve? Ognuno reagisce a modo suo. Il regolamento VAR va divisto, su Bastoni...Lunga intervista per News.superscommesse.it per Fulvio Collovati. L'ex nerazzurro ha ampiamente parlato della sua squadra e di tutti gli argomenti di cronaca che la riguardano in ... tuttojuve.com