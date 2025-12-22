Trevisani boccia la rosa della Juventus a Pressing: per il titolo si salvano solo il tecnico e il talento turco, il resto del gruppo non è all’altezza. L’entusiasmo generato dalle due vittorie consecutive e dal successo nel big match contro la Roma ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle reali ambizioni della Juventus. Se gran parte della critica sportiva inizia a vedere nei bianconeri una candidata credibile per la rimonta tricolore, dagli studi di Mediaset arriva una voce fuori dal coro, decisamente più scettica e tagliente. Durante la trasmissione Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha raffreddato i facili entusiasmi con un’analisi che suona come una sentenza definitiva sulla qualità complessiva dell’organico a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trevisani senza filtri sulla Juve: «La squadra di Spalletti è in corsa per lo scudetto? Ha solo due pedine di quel livello». I nomi fatti dal giornalista

Leggi anche: Juventus in corsa per lo Scudetto? Ordine non ha dubbi sulla squadra di Spalletti: «Con questi due colpi a gennaio dico di sì»

Leggi anche: Ranocchia senza filtri: «Oggi la Juve di importante ha solo il nome e la maglia. Spalletti? Lo conosco e posso dire che si sta rendendo conto di una cosa»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spalletti senza filtri: "La storia e la maglia Juve ad alcuni pesa. Koop in difesa per giocare noi" - Bisogna crescere velocemente e ci sono delle potenzialità che si intravedono in alcuni giocatori di cui mi fido. tuttosport.com

Juve, Trevisani: 'Spalletti da allenatore di club non sa fallire' - Secondo quanto riferito dal giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni della trasmissione Juventibus, i tifosi bianconeri potranno stare tranquilli sotto la guida di Luciano Spalletti, in quanto il ... it.blastingnews.com

Trevisani sicuro: "Tudor alla Juventus avventura finita 10 giorni fa, prima di Como" - L'esonero di Igor Tudor da parte della Juventus ha movimentato la giornata di oggi, tra attese e previsioni di una gestione complicata dall'inizio della stagione e soprattutto la striscia di 8 partite ... tuttomercatoweb.com

Martina Trevisan si racconta senza filtri nella mia ultima intervista con la lucidità di chi ha attraversato un periodo durissimo e oggi sente di essere tornata sulla strada giusta. Tra riabilitazione, lavoro quotidiano, crescita personale e uno sguardo già proiettato a x.com

Martina Trevisan si racconta senza filtri nella mia ultima intervista con la lucidità di chi ha attraversato un periodo durissimo e oggi sente di essere tornata sulla strada giusta. Tra riabilitazione, lavoro quotidiano, crescita personale e uno sguardo già proiettato a - facebook.com facebook