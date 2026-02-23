Club in crisi i soldi per il mercato li mettono i tifosi | colletta online e l' idolo Edwards torna all' Östersund

Il club di seconda divisione svedese ha affrontato difficoltà finanziarie, e la mancanza di fondi ha spinto i tifosi a intervenire con una colletta online. La campagna ha raccolto abbastanza denaro per riportare in campo Curtis Edwards, il centrocampista inglese. Edwards riprende a giocare dopo aver lasciato il club mesi fa, grazie all’aiuto dei sostenitori. La solidarietà tra tifosi e squadra si è rivelata decisiva in questa operazione. Il ritorno del giocatore segna un nuovo passo nella stagione.

I tifosi dell'Östersund avrebbero pagato di tasca loro pur di rivedere Curtis Edwards tornare a vestire la maglia della loro squadra del cuore. E lo hanno fatto davvero, organizzando una raccolta fondi su internet che ha permesso al club - che vive una situazione economica complicata - di finalizzare il trasferimento nel giro di pochi giorni. Con grande soddisfazione di tutti: del giocatore, entusiasta all'idea di tornare in Svezia, dei dirigenti, riusciti a completare la rosa, ma anche degli stessi tifosi, che sentono di aver fatto ancora la differenza, e questa volta non soltanto sugli spalti della Jämtkraft Arena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chelsea in crisi dopo il Mondiale per Club: infortuni, cali e stanchezza mettono a dura prova i BluesIl Chelsea attraversa un momento difficile dopo il Mondiale per Club, che ha portato a infortuni, cali di forma e stanchezza tra i giocatori.

Giovanni Lindo Ferretti torna coi CSI: “Hanno fatto di me un idolo e si sono incazzati, ma li avevo avvisati”Giovanni Lindo Ferretti, storico cantante dei CSI, annuncia il ritorno della band con una reunion prevista per il 2026, dopo la pausa seguita all’attività con i CCCP.

