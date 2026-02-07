Benevento inaugura piazzale Bettino Craxi | Mastella ricorda il coraggio del leader politico

Questa mattina a Benevento è stato inaugurato il nuovo piazzale dedicato a Bettino Craxi. Il sindaco ha ricordato il coraggio del leader politico, sottolineando il suo ruolo come precursore del “Medioccidente”. Alla cerimonia erano presenti Bobo Craxi e Enzo Maraio, che hanno partecipato alla celebrazione della figura di Craxi e della sua eredità politica.

Bettino Craxi fu un fuoriclasse della politica. A Sigonella, nell'ottobre del 1985, resterà nella storia il coraggio con cui fece prevalere l'orgoglio nazionale anche di fronte al gigante Usa. Forse pagò un prezzo politico anche per questo, ma la sua lezione resta imperitura e attuale anche nel labirinto geopolitico odierno. Così ha dichiarato stamane il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, aprendo la cerimonia per l'inaugurazione di piazzale Bettino Craxi, a poche decine di metri dal Teatro Romano. All'evento hanno partecipato il figlio di Bettino, Bobo Craxi, e il segretario di Avanti Psi, Enzo Maraio.

