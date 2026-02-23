Clamoroso Simeone | c’è il pre-accordo con l’Inter per il 2026?

Diego Simeone ha raggiunto un’intesa di massima con l’Inter per la stagione 20262027, secondo fonti vicine al club. La trattativa, iniziata alcuni mesi fa, si è intensificata nelle ultime settimane, portando a un accordo preliminare. La notizia ha già generato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di rendere ufficiale il trasferimento. La decisione potrebbe cambiare gli scenari della prossima campagna.

Diego Simeone e l’ Inter, un matrimonio già scritto per la stagione 20262027: dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione che sconvolge gli equilibri della Serie A. Secondo quanto rivelato dal celebre programma El Chiringuito de Jugones, il “Cholo” avrebbe già siglato un pre-accordo con il club di Viale della Liberazione per sedersi sulla panchina nerazzurra tra poco più di un anno. Il tecnico argentino, leggenda vivente dell’ Atletico Madrid (squadra che allena dal 2011), sarebbe pronto a chiudere il suo leggendario ciclo in Liga per tornare a Milano, dove ha già militato come calciatore dal 1997 al 1999 conquistando una Coppa UEFA. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Dalla Spagna: "Simeone ha un pre-accordo con l'Inter"

Simeone in Serie A? C'è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big!

