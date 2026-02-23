Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna

Un presunto pre-accordo tra Simeone e una grande squadra di Serie A sta facendo discutere gli appassionati. La motivazione principale è un’intesa raggiunta in segreto, secondo fonti vicine all’ambiente. La notizia ha già acceso i commenti sui social e tra gli addetti ai lavori. La trattativa sembra avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. I tifosi restano in attesa di sviluppi concreti.

Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtra Cesari non ha dubbi: «Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan» Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il dato Moviola Milan Parma, pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini: dubbi sul gol di Troilo, manca un rigore ai rossoneri? Spalletti scuote la squadra: «Vi state giocando la Juventus!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Simeone in Serie A: pre-accordo raggiunto con un club di verticeIl nome di Simeone compare nelle voci di mercato come possibile allenatore dell’Inter, a causa di un’intesa preliminare con un club di alta classifica.

Vlahovic lascia la Juve? Bomba dalla Spagna, questa big europea ha avviato i primi sondaggi per il colpaccio a zero. Ultimissime indiscrezioniSecondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, un importante club europeo avrebbe iniziato a sondare la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic a parametro zero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sai chi ha cambiato più volte squadra in Serie A negli ultimi 10 anni?; La spalla di Simeone: prima per Kulenovic o fiducia a Zapata; Simeone adesso è tornato al top Vuole un gol per il rilancio; Formazioni ufficiali Torino-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Orsolini e Bernardeschi.

In Spagna sganciano la bomba: Simeone ha un accordo con l'Inter per la prossima stagioneDalla Spagna rimbalza un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riferito da El Chiringuito de Jugones, il futuro di Diego Simeone. tuttomercatoweb.com

LIVE Serie A - Genoa-Torino 2-0 (47') - Due di recupero, TOro in dieciPRIMO TEMPO 46' Espulso Ilkhan, intervento sulla caviglia. Il Toro sprofonda. 45' Ci saranno due minuti di recupero. Simeone trattiene Baldanzi a centrocampo, arriva il giallo. torinogranata.it

Probabili formazioni Genoa-Torino: scalpita Messias, cosa filtra su Simeone e Zapata Probabili formazioni Genoa Torino – A dare il via alla domenica della 26^ giornata di Serie A sarà Genoa-Torino, lunch match che metterà a confronto la quindicesima contro - facebook.com facebook

I convocati del @TorinoFC_1906 per la 26ª giornata di Serie A contro il @GenoaCFC. Recuperati #Ismajli, #Obrador, #Anjorin e #Ilic. Indisponibili per infortunio solo #Adams e #Aboukhlal, sostituiti all'intervallo col Bologna, out anche #Savva, #Sazonov fuor x.com