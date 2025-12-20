Incidente a Trastevere arrestato 26enne che ha ucciso Roberto Sabbatini | era scappato in Calabria

Era scappato dopo un incidente mortale a Roma: 26enne arrestato in Calabria - E' stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente dell’auto che la mattina del 9 dicembre scorso a Roma ha impattato violentemente ... msn.com

#tram3 #tram19 #Incidente in via Ulisse Aldrovandi, la linee dir. VALLE GIULIA sono LIMITATE a piazza Galeno, da dove riprendono normale itinerario verso Stz. Trastevere e Gerani. Attivi bus sostitutivi. #TramRoma #RomaCentro #atac x.com

#News | #TrasportoPubblico | #Atac AGGIORNAMENTO: Incidente risolto e servizio tornato regolare ------------------------------------------------------- Sospeso il servizio della Ferrovia Termini/Centocelle per #Incidente in Via Casilina/Via del Mandrione Pe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.