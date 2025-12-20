Incidente a Trastevere arrestato 26enne che ha ucciso Roberto Sabbatini | era scappato in Calabria
Arrestato il 26enne che la notte del 9 dicembre si è schiantato contro il furgone guidato dal 67enne Roberto Sabbatini, che stava effettuando consegne di pane e cornetti. Era scappato in Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente mortale a Trastevere: arrestato il pirata della strada che travolse Roberto Sabbatini durante le consegne - È stato arrestato il pirata della strada che il 9 dicembre con la sua auto fuori controllo ha travolto un furgone per il trasporto pane, uccidendone il conducente, Roberto Sabbatini, 67 anni. msn.com
Era scappato dopo un incidente mortale a Roma: 26enne arrestato in Calabria - E' stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente dell’auto che la mattina del 9 dicembre scorso a Roma ha impattato violentemente ... msn.com
