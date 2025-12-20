Incidente a Trastevere arrestato 26enne che ha ucciso Roberto Sabbatini | era scappato in Calabria

20 dic 2025

Arrestato il 26enne che la notte del 9 dicembre si è schiantato contro il furgone guidato dal 67enne Roberto Sabbatini, che stava effettuando consegne di pane e cornetti. Era scappato in Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

incidente trastevere arrestato 26enneIncidente mortale a Trastevere: arrestato il pirata della strada che travolse Roberto Sabbatini durante le consegne - È stato arrestato il pirata della strada che il 9 dicembre con la sua auto fuori controllo ha travolto un furgone per il trasporto pane, uccidendone il conducente, Roberto Sabbatini, 67 anni. msn.com

incidente trastevere arrestato 26enneEra scappato dopo un incidente mortale a Roma: 26enne arrestato in Calabria - E' stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente dell’auto che la mattina del 9 dicembre scorso a Roma ha impattato violentemente ... msn.com

