Cinturrino ha sparato mentre Mansouri cercava di fuggire | le accuse dei pm al poliziotto fermato per l’omicidio a Rogoredo

Carmelo Cinturrino ha sparato mentre Mansouri tentava di scappare, causando la morte del 28enne marocchino. La sua azione, secondo i pm, è stata volontaria e senza alcuna giustificazione. Il poliziotto, fermato oggi, avrebbe agito consapevolmente contro l’uomo, ignorando ogni possibile alternativa. La vicenda si svolge nel quartiere di Rogoredo, dove le indagini cercano di chiarire le dinamiche dell’incidente. La sua posizione rimane al centro di un’attenzione crescente.

L’assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino è stato arrestato oggi per omicidio volontari o perché, si legge nelle 18 pagine di decreto di fermo, “ha cagionato la morte” del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri mediante l’esplosione di un colpo di pistola, “coscientemente e volontariamente diretto alla sagoma della vittima, in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione”. La pistola finta trovata accanto al cadavere è stata messa dall’agente tanto che il suo profilo genetico è stato individuato in diversi punti della pistola. E ancora: “Mansouri, come emerso dalla preliminare analisi della traiettoria del proiettile, è stato attinto mentre cercava una via di fuga, ancorché in un primo momento avesse minacciato, da circa trenta metri, il lancio di una pietra, ovvero avesse minacciato i poliziotti da una distanza incompatibile con la concreta possibilità di colpirli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

