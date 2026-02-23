Ciclone e dissesto idrogeologico Nicola Fratoianni incontra i cittadini di Riposto

Nicola Fratoianni ha visitato Riposto a causa dei danni causati dal recente ciclone, che ha provocato frane e allagamenti. Durante l’incontro, ha ascoltato le preoccupazioni dei residenti e ha analizzato le criticità legate al dissesto idrogeologico. I cittadini hanno portato esempi concreti di danni alle abitazioni e alle attività commerciali. L’iniziativa si inserisce in un tentativo di approfondire le esigenze locali di fronte a eventi climatici estremi.

All'evento parteciperà anche Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana. Durante il momento di confronto e dibattito ci sarà spazio anche per altri temi cruciali come il referendum sulla giustizia Mercoledì 25 febbraio Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, incontrerà la comunità di Riposto. L'appuntamento è in programma alle ore 18 nel locale Petre Nere del porto turistico. Al centro dell'incontro il dissesto idrogeologico e la crisi climatica che colpisce sempre più duramente la Sicilia. "Il ciclone Harry ha messo a nudo tutta la fragilità del nostro territorio: strade e abitazioni devastate, attività commerciali in ginocchio e litorali irriconoscibili.