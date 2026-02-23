Ci considerano inutili | i tifosi della Nuova Sondrio disertano la trasferta contro il Chievo Verona

I tifosi della Nuova Sondrio hanno deciso di non seguire la squadra in trasferta contro il Chievo Verona, accusando la società di trascurarli. La decisione nasce dalla crescente delusione per come vengono trattati e dalla percezione di essere considerati inutili. La scelta coinvolge i gruppi organizzati Grupp Sasela e Boys Sondrio, che hanno comunicato pubblicamente il loro disappunto. La partita di domenica segna un passo importante in questa protesta silenziosa.

Non saranno sugli spalti a sostenere i biancazzurri, non soltanto per i risultati e la situazione di classifica, ma anche e soprattutto per le presunte esternazioni di un giocatore nei loro riguardi “Noi siamo quelli che vi seguono ovunque: abbiamo sempre in testa il Sondrio, pioggia, neve, ghiaccio o sole siamo sempre presenti. Vi abbiamo dato fiducia, volevamo crederci sostenendovi con entusiasmo e sacrifici - questa la posizione dei supporter affidata a un comunicato pubblicato anche sulle loro pagine social ufficiali -. Oggi Domenica n.d.a. siamo arrivati a un punto di non ritorno! La tifoseria sondriese è stanca di voi per questo abbiamo dimostrato il nostro disappunto durante la partita fischiandovi senza insultare nessuno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

