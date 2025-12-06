Ternana i tifosi disertano la trasferta L’ex Lucarelli | Sfida molto sentita

Arriva un forte segnale di protesta e compattezza da parte dei tifosi rossoverdi: annullati i cinque pullman già organizzati dal Centro Coordinamento Ternana Clubs per il derby. La decisione è arrivata in seguito al respingimento da parte del Tar della richiesta avanzata dai tifosi rossoverdi di poter effettuare la trasferta anche con mezzi propri. "E’ chiaro l’intento di scoraggiare le tifoserie a seguire la propria squadra – si legge nel comunicato ufficiale del CCTC – soprattutto nelle partite più sentite. Sì penalizza la passione spontanea e la partecipazione, si limitano in modo più o meno palese diritti costituzionali a partire da quello di libera circolazione sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana, i tifosi disertano la trasferta. L’ex Lucarelli: "Sfida molto sentita"

