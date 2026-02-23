Chiusa la gran festa di Milano Cortina E adesso Roma 2036?

Un’Olimpiade così, forse, non la vivremo mai più. Anche se, quando ci siamo di mezzo noi italiani, tutto è possibile e adesso sta crescendo la voglia di riaprire i vecchi dossier su Roma e presentare la candidatura per ospitare i Giochi estivi del 2036, quelli del probabile ritorno in Europa dopo Los Angeles e Brisbane. L’eredità di Milano Cortina va oltre il medagliere dei record con le 30 medaglie che confermano il trend positivo cominciato a Tokyo e proseguito a Parigi. L’Italia dello sport è tra le prime quattro potenze del mondo, uno dei sei paesi a essersi piazzata nella top 10 del medagliere estivo e invernale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

