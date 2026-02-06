Ghali scoppia la polemica sui social. Il rapper milanese, di origini tunisine, ha criticato alcune scelte fatte per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Con un post, ha detto che l’arabo presente era di troppo e ha definito tutto un “gran teatro”. La sua presa di posizione ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati di sport.

A poche ore alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il cantante Ghali ha affidato ad una lettera social il racconto-denuncia della sua presenza sul palco dell'evento. "So quando una voce viene corretta. So quando una voce diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Cortina, Ghali accende la polemica: "L'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro"

Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social.

Ghali ha pubblicato un post tagliente prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Argomenti discussi: Lo sfogo di Ghali accende la prima vera polemica olimpica: Ecco perché non mi fanno cantare l'inno; Milano Cortina 2026, cosa aspettarsi dalla cerimonia d’apertura; Ghali alle Olimpiadi Milano Cortina: polemica sull’apertura a San Siro; Milano Cortina, Ghali e lo sfogo sui social: Non potrò cantare l’inno e nella poesia niente lingua araba.

