Chi vincerà Sanremo 2026? Ecco i favoriti dei bookmaker

Il premio in palio nel Festival di Sanremo 2026 attira l’attenzione di appassionati e scommettitori, mentre le quote dei bookmaker indicano i possibili vincitori. Dopo il successo dello scorso anno, i pronostici si concentrano su alcuni artisti emergenti e che hanno già riscosso successo nelle scorse settimane. Le scommesse si moltiplicano e le aspettative crescono, anche perché la gara si avvicina rapidamente. La sfida per il primo posto si fa sempre più intensa.

Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e la domanda più attesa resta invariata: chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Dopo il trionfo dello scorso anno di Olly, gli appassionati e gli scommettitori osservano attentamente le quotazioni dei principali bookmaker, che indicano i favoriti per questa 76ª edizione. Serena Brancale in testa. Secondo le ultime rilevazioni, a sorpresa, è Serena Brancale la favorita alla vittoria. La cantante barese gareggerà con il brano Qui con me e le sue quote sono già molto competitive: 3.5 per Sisal e 3 per Snai, posizionandola davanti a tutti gli altri concorrenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Sanremo, chi sono i favoriti. Il verdetto dei bookmakerDopo la presentazione delle canzoni di Sanremo 2026, i bookmaker di Sisal.

Leggi anche: Sanremo 2026: ecco i favoriti alla vittoria secondo i bookmaker

Chi vincerà Sanremo 2026 secondo noi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026 ha già un vincitore, il verdetto dell'Intelligenza artificiale; Chi vincerà Sanremo 2026?; Chi vincerà Sanremo 2026? Il verdetto dell'intelligenza artificiale; Chi vince Sanremo 2026, per chi facciamo il tifo e chi sarà la rivelazione.

Il gioco dei tarocchi di Vanity Fair: chi vincerà Sanremo 2026?E se ogni Big fosse una carta? Dal Matto al Mondo, abbiamo abbinato i trenta cantanti in gara al sessantaseiesimo Festival alle figure che secondo noi più li rappresentano. E abbiamo scoperto che di q ... vanityfair.it

Bookmaker di Sanremo 2026: i testi delle canzoni stravolgono la classifica, ecco chi vinceràManca una settimana all’inizio di Sanremo 2026 e, finalmente, si può iniziare seriamente a parlare di previsioni e della classifica dei bookmaker su chi vincerà il festival. rds.it

Abbiamo chiesto a ChatGPT e Gemini di analizzare in anteprima i testi dei 30 Big per svelare la classifica finale. Tra messaggi sociali e ballate intime ecco chi vincerà secondo l’IA. - facebook.com facebook

Chi vincerà la Coppa Italia x.com