Sanremo chi sono i favoriti Il verdetto dei bookmaker

Dopo la presentazione delle canzoni di Sanremo 2026, i bookmaker di Sisal.it hanno iniziato a delineare i favoriti della prossima edizione. Con i duelli tra i Big che si fanno sempre più accesi, l’attenzione si concentra sui possibili vincitori e sulle strategie degli artisti in gara. Ecco le quote e le previsioni aggiornate.

Dopo la presentazione dei titoli delle canzoni di Sanremo 2026, su Sisal.it si accendono i duelli tra i Big in gara. Tra i favoriti, la competizione esplode tra la coppia Fedez-Marco Masini e Tommaso Paradiso: il testa a testa li vede quotati uno contro l'altro a 1,95 vs 1,75. Tra i grandi ritorni al Teatro Ariston, spiccano quelli di Arisa e Malika Ayane. La prima, dopo aver vinto sia tra le Nuove Proposte sia tra i Big, torna in gara per la nona volta con "Magica favola". Nel duello con un'agguerritissima Malika Ayane risulta vincente: Arisa è, infatti, offerta a 1,65 contro i 2,10 della rivale.

