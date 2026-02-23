Che pagliacciata il calcio di oggi | lo sfogo social dell' azzurro dopo Atalanta-Napoli

L’azzurro ha criticato duramente il calcio di oggi, attribuendo le sue frustrazioni agli errori arbitrali e ai problemi con il VAR. La sua polemica nasce dopo la partita tra Atalanta e Napoli, dove ha assistito a decisioni discutibili che hanno alterato l’esito. Le tensioni nel calcio italiano aumentano, creando un clima difficile tra tifosi e giocatori. La sua reazione si aggiunge alle tante voci che chiedono interventi concreti.

La riflessione pubblicata su Instagram dal portiere della squadra partenopea Nikita Contini su quanto sta accadendo negli ultimi mesi e nelle ultime settimane nel calcio italiano Non sono mesi facili per il calcio italiano. Le polemiche sugli errori arbitrali e i problemi con il Var, soprattutto nelle ultime settimane, stanno 'avvelenando' il clima intorno allo sport più seguito nel nostro Paese. Dopo le polemiche arbitrali per gli errori dell'arbitro Chiffi in Atalanta-Napoli, anche il portiere azzurro Nikita Contini ha pubblicato nelle ore successive una riflessione su Instagram su cosa sta accadendo attorno al pallone: "Però che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque.