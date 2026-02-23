Cessione d’impresa cresce il mercato delle PMI in vendita

Il mercato delle PMI in vendita si espande a causa dell’aumento delle cessioni d’impresa, con molte aziende che cercano di uscire dal mercato per motivi strategici o finanziari. Le imprese più piccole trovano più facile trovare acquirenti, spinti dalla domanda crescente di investitori interessati a settori diversi. Con numerose aziende che si preparano a cedere le proprie attività, il settore registra un’attenzione crescente da parte di chi cerca opportunità di investimento.

Negli ultimi anni il mercato della cessione d’impresa in Italia ha registrato un’accelerazione significativa, trasformandosi da fenomeno episodico a leva strategica sempre più valutata dagli imprenditori. Mercato in crescita e dinamiche competitive Il fenomeno della cessione d’impresa non è più limitato a singoli settori o nicchie: secondo analisi recenti, la quota di PMI italiane che prende in considerazione una possibile vendita è in aumento rispetto al passato, spinta da un mix di fattori economici e strategici. L’incertezza economica derivante da eventi globali, l’evoluzione dei modelli di consumo e l’accelerazione digitale stanno facendo emergere nuove esigenze, ma anche nuove opportunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

IA, le imprese lombarde al bivio: "Il mercato cresce, faticano le Pmi"Le imprese lombarde si trovano di fronte a una scelta difficile.

Leggi anche: Chi è Giuseppe Tiranno, il professionista che sta rivoluzionando le reti vendita delle Pmi italiane

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: 25 anni di Nuove Idee e Nuove Imprese: un’indagine dell’Alma Mater fotografa il dinamismo e la crescita delle aziende partecipanti alla Business Plan Competition; Le alternative per le piccole imprese ai prestiti della banche che sono sempre meno concessi secondo Cgia di Mestre; Perchè Nestlè vende Maxibon, Coppa del Nonno e Acqua San Pellegrino e ripercussioni per clienti e dipendenti.

Nella composizione negoziata le misure fiscali premiali non si estendono in caso di cessione d’aziendaL’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 178/2025 chiarisce che nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, all’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata a ... ipsoa.it

Cessione d’azienda, le imposte indirette tra regole e novitàDal punto di vista civilistico, ai sensi dell’articolo 2555 del Codice civile, l’azienda si qualifica come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per svolgere l’impresa. In sostanza, ... unionesarda.it

Mi é stato proposto di essere retribuito con una cessione in mio favore di un credito fiscale da Superbonus che la mia "debitrice" (impresa di costruzioni...) ha ottenuto da alcuni suoi committenti che avevano fruito del corrispondente beneficio fiscale. E' realme - facebook.com facebook

#corsodiformazione LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI NEI GRUPPI D’IMPRESA: DISTACCO E CESSIONE DEL #CONTRATTO INDIVIDUALE #direttastreaming 1 Aprile 2026 soi.it/corso/la-mobil… x.com