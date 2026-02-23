Cerca di disfarsi di 22 dosi di cocaina a Soliera denunciato giovane pusher

Un giovane tunisino di 19 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato con 22 dosi di cocaina a Soliera. La scoperta deriva da un giro di controlli di routine dei carabinieri, che hanno notato il ragazzo muoversi in modo sospetto. Durante la perquisizione, hanno rinvenuto la droga nascosta nel suo zaino. L’episodio si è verificato sabato scorso, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli nella zona.

Durante un servizio di pattugliamento preventivo effettuato sabato scorso, i carabinieri della Stazione di Soliera hanno intercettato e denunciato un cittadino tunisino di 19 anni, sorpreso in possesso di un consistente quantitativo di droga.L'episodio è avvenuto in una zona residenziale.

