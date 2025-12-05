Dalla cella di un carcere all’aula virtuale | al via il progetto didattico che unisce istruzione e tecnologia per il reinserimento sociale

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via in tre istituti il progetto "Folsom Freedom" che utilizza la realtà virtuale per la formazione professionale dei detenuti e l'abbattimento della recidiva; Valditara annuncia un incremento record dei fondi per i laboratori scolastici in carcere, promuovendo un modello educativo orientato al riscatto sociale e lavorativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cella carcere all8217aula virtualeDalla cella di un carcere all’aula virtuale: al via il progetto didattico che unisce istruzione e tecnologia per il reinserimento sociale - Al via in tre istituti il progetto "Folsom Freedom" che utilizza la realtà virtuale per la formazione professionale dei detenuti e l'abbattimento della recidiva; Valditara annuncia un incremento recor ... orizzontescuola.it scrive

cella carcere all8217aula virtualeCarcere 2.0: Visori e realtà virtuale per la formazione dei detenuti - Il ministro Nordio punta su tecnologia, formazione e nuovi strumenti per fermare una recidiva che colpisce 4 ex detenuti su 10 ... Scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Cella Carcere All8217aula Virtuale