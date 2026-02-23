Casa della musica | scaduta la concessione alla Cooperativa 55 si va a gara

La concessione della Casa della musica, gestita fino a ora dalla Cooperativa 55, è scaduta, lasciando il locale senza accordo. La causa principale è la fine del contratto, che spinge ora l’amministrazione a bandire una gara per assegnare di nuovo la gestione. La decisione interessa un punto di riferimento culturale importante nel quartiere, che da tempo ospita eventi e attività per i giovani. La procedura di selezione partirà nelle prossime settimane.

La concessione scade il prossimo 3 marzo e il Comune di Trieste ha la necessità di indire un nuovo bando di gara. Si parte da una base di affitto di poco superiore ai 21 mila euro annui Scade la concessione alla cooperativa Cinquantacinque e la Casa della musica di via dei Capitelli torna sul mercato. La società cooperativa gestisce il Centro servizi alla produzione musicale dal 2002 e da quella volta ha sempre garantito “con continuità” la gestione, frutto dell'essersi aggiudicata i diversi bandi pubblici, non ultima quella del 2019. Ora, questa gestione scade il prossimo 3 marzo e, di conseguenza, l'assessorato alla Cultura nelle mani di Giorgio Rossi, ha indetto la gara. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

