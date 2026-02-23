Il Carnevaletto in laguna ha attirato migliaia di persone, confermando il suo grande successo. La motivazione principale è stata la sfilata di carri allegorici e maschere colorate, che hanno riempito le strade di Orbetello. La partecipazione massiccia ha dimostrato quanto questa tradizione sia amata dalla comunità locale. I visitatori hanno applaudito e scattato foto lungo il percorso, creando un’atmosfera festosa e vivace. La manifestazione prosegue con altre iniziative nelle prossime ore.

ORBETELLO Migliaia di spettatori hanno partecipato anche al secondo corso mascherato del ’ Carnevaletto da Tre Soldi ’ di Orbetello. Un’altra giornata di grande affluenza lungo Corso Italia, dove il pubblico ha potuto ammirare il lavoro degli artisti e degli artigiani della cartapesta, che anche quest’anno hanno dato vita a carri allegorici imponenti e ricchi di creatività. Il super premio, sempre molto ambito, "Carrissimo 2026", sarà assegnato e consegnato nella serata conclusiva di sabato 7 marzo, in notturna. Dopo la proclamazione del vincitore e il tradizionale saluto del Re Carnevale, verranno attribuiti anche i premi speciali dedicati ai carri allegorici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In laguna sfila il Carnevaletto da Tre SoldiIl Carnevaletto di Orbetello ha attirato migliaia di spettatori che si sono radunati nelle strade del centro, causando un afflusso record per la prima sfilata della 55ª edizione.

Che cosa è successo a Buongiorno? È l’ombra del gran giocatore visto in passatoRecentemente, il Napoli ha mostrato segnali di crisi, lasciando intravedere un calo rispetto alle prestazioni passate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevaletto in laguna. Che gran successo; In laguna sfila il Carnevaletto da Tre Soldi; In laguna sfila il Carnevaletto da Tre Soldi.

Coriandoli e maschere in laguna. Torna il ’Carnevaletto da tre soldi’ORBETELLO In programma domani, con inizio sfilata alle 14,30 in Corso Italia, il secondo corso mascherato del Carnevaletto da tre soldi... ORBETELLOIn programma domani, con inizio sfilata alle 14,30 ... lanazione.it

In laguna sfila il Carnevaletto da Tre SoldiORBETELLO Carnevaletto di Orbetello: grande successo per la prima sfilata della 55ª edizione. Migliaia di persone hanno affollato le vie ... lanazione.it

Rinviato a domenica prossima il CARNEVALETTO DEI BAMBINI - facebook.com facebook