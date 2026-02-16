In laguna sfila il Carnevaletto da Tre Soldi

Il Carnevaletto di Orbetello ha attirato migliaia di spettatori che si sono radunati nelle strade del centro, causando un afflusso record per la prima sfilata della 55ª edizione. La manifestazione, ricca di maschere e musica, ha dato il via ufficiale alle celebrazioni, animando le vie con un tripudio di colori vivaci e allegria.

ORBETELLO Carnevaletto di Orbetello: grande successo per la prima sfilata della 55ª edizione. Migliaia di persone hanno affollato le vie del centro per assistere al corso mascherato, dando ufficialmente il via all’edizione 2026, in un’esplosione di colori, musica e tradizione. La città si prepara ora a vivere anche il secondo appuntamento, fissato per domenica prossima, dopo l’entusiasmante giornata inaugurale di ieri. Il corso mascherato è accessibile gratuitamente per i bambini fino ai 12 anni, mentre per gli adulti il costo del biglietto è di 6 euro. Protagonisti assoluti della manifestazione sono i carri allegorici, accompagnati dalle reginette dei rioni: Albinia con Fiamma Dias; Orbetello Centro con Elisa Nieto; Fonteblanda con Claudia Moselli; Neghelli con Sara Covitto; Stazione con Sara Bianciardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In laguna sfila il Carnevaletto da Tre Soldi Carnevaletto da tre soldi, ecco i temi dei carri Sono in fase di preparazione i carri del Carnevale di Orbetello 2026. Carnevaletto da Tre Soldi. Domani la prima sfilata dei carri Il Carnevaletto da Tre Soldi torna domani con la prima sfilata dei carri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In laguna sfila il Carnevaletto da Tre Soldi; Venezia. L’Alta Moda sfila in Laguna; Venezia si prepara a vivere l’ultimo fine settimana del Carnevale 2026 Olympus – Alle origini del gioco; Venezia, ultimo weekend di Carnevale tra maltempo e grandi eventi in programma. In laguna sfila il Carnevaletto da Tre SoldiORBETELLO Carnevaletto di Orbetello: grande successo per la prima sfilata della 55ª edizione. Migliaia di persone hanno affollato le vie ... lanazione.it Per fare la radio, diceva, servono passione, desiderio e fame. Pinotto Fava, anima e animatore della stagione più inaudita della radio pubblica, è al centro di Falco grillaio, un audio documentario di Tre Soldi con Federica Manzitti. Due puntate da riascoltare su x.com Oggi salutiamo Giancarlo Dettori, grande protagonista della scena teatrale italiana. Con queste immagini d’archivio delle sue apparizioni al Teatro Metastasio di Prato in "L’opera da tre soldi" di Bertolt Brecht e Kurt Weill, regia di Giorgio Strehler (1973), e "L’a facebook