Carnesecchi Juve sponsor Buffon | ecco quanto vuole l’Atalanta per cederlo e le possibili alternative

al portiere della Dea. Il caso portiere infiamma la Continassa, dove Michele Di Gregorio è finito sul banco degli imputati dopo l’ennesima incertezza nel match contro il Como. L’errore sulla rete di Vojvoda è solo l’ultimo di una serie di passaggi a vuoto che hanno coinvolto l’ex Monza anche contro Inter e in Champions, portando il bilancio a otto gol subiti in appena due gare. Luciano Spalletti, pur riconoscendo il momento critico, ha scelto la via della protezione collettiva: « È in un momento di difficoltà come tutta la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Arbitro Inter Juve, c’è un nome in pole position: ecco di chi si tratta e le possibili alternativeLa partita tra Inter e Juventus si avvicina e il nome che circola con maggiore insistenza per arbitrare l’incontro è quello di La Penna.

Joao Mario Juve: la società vuole cederlo, ma c’è una difficoltà enorme per salutare l’esterno. Tutte le novitàLa Juventus sta valutando la cessione di Joao Mario, ma incontrano notevoli difficoltà nel trovare una soluzione adeguata.

Argomenti discussi: Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l'Atalanta; Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes; La Juve cambia volto tra i pali? Tutti i nomi per il dopo Di Gregorio; Carnesecchi Juve, è lui il primo nome per la porta: la richiesta dell'Atalanta per far partire il portiere. Le ultimissime.

Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l'AtalantaLe difficoltà di Di Gregorio e le riflessioni sul futuro. Alla Juve piace il portiere della Dea segnalato in passato da Buffon, ma il prezzo è alto ... corrieredellosport.it

C.Italia: Carnesecchi, contro la Juve non sentiamo la pressione degli anni scorsiNon sentiamo la pressione degli anni scorsi perché guardiamo avanti, ma abbiamo una grande voglia di passare il turno. Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, finalista tre volte dal 2019 al 2024 ... ansa.it

Juventus have four names on their goalkeeper shortlist as Marco Carnesecchi alternatives: David De Gea (35, Fiorentina) Elie Caprile (24, Cagliari) Guglielmo Vicario (29, Tottenham) Guillaume Restes (20, Toulouse) — @LaStampa x.com

La Juventus cerca un portiere Di Gregorio continua a non convincere e i bianconeri si guardano attorno in vista della prossima stagione. Vicario é in pole, Carnesecchi e De Gea gli altri nomi per la porta - facebook.com facebook