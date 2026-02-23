Carlo Conti | Ascolti alti per Sanremo o abbronzatura perfetta? Abbronzatura in questi giorni ogni raggio di sole a Sanremo è mio

Carlo Conti annuncia che il suo ultimo Sanremo è favorito da ascolti elevati e dal clima favorevole, grazie anche al bel tempo. La sua presenza in città ha attirato molti fan, che cercano di scattare foto tra gli eventi. Conti si mostra rilassato e sicuro di sé, sottolineando che l’attenzione maggiore resta sulla musica e sulle emozioni del festival. La serata di apertura si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più intensa.

Sta bene ed è sereno Carlo Conti, a poche ore dal debutto del suo quinto e ultimo Sanremo. Che sia l’ultimo lo ha detto lui, ed è parso certo anche se, si sa, del doman non v’è certezza. E durante un’intervista con Laura Chimenti, al Tg1, il conduttore e direttore artistico ha sfoderato un’ironia che non sempre gli viene riconosciuta ma che è invece una delle sue carte vincenti. “Abbiamo lavorato molto bene, sono molto contento delle prove, tutti i cantanti sono soddisfatti, c’è un bel suono”, ha aggiunto prima di passare a una domanda più insidiosa. “In questi giorni ogni raggio di sole a Sanremo è mio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti si commuove a Verissimo, i motivi dell’addio al preserale e l’aneddoto sull’abbronzaturaCarlo Conti si è emozionato a Verissimo, parlando dell’addio al preserale e ricordando il padre.

Carlo Conti, a Sanremo arriva l’attrice del momento: ecco la co-conduttrice perfetta!A poche settimane dall’inizio di Sanremo 2026, l’attenzione si concentra sul cast e sulla co-conduttrice che affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti: «Sanremo da record Meglio la Fiorentina che si riprende»

