Melodie natalizie e canti popolari per il nuovo concerto del coro Alio Modo Canticum

Il 19 dicembre alle ore 21, il coro Alio Modo Canticum di Cesena si esibirà al Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Martorano, proponendo un concerto natalizio ricco di melodie tradizionali e canti popolari. Un appuntamento annuale che invita a immergersi nello spirito delle festività attraverso un repertorio intenso e coinvolgente.

Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, al Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Martorano si tiene il tradizionale concerto di Natale, proposto dal coro Alio Modo Canticum di Cesena e diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti.Per l'occasione verranno presentati brani della ricca tradizione musicale. Cesenatoday.it

