Melodie natalizie e canti popolari per il nuovo concerto del coro Alio Modo Canticum
Il 19 dicembre alle ore 21, il coro Alio Modo Canticum di Cesena si esibirà al Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Martorano, proponendo un concerto natalizio ricco di melodie tradizionali e canti popolari. Un appuntamento annuale che invita a immergersi nello spirito delle festività attraverso un repertorio intenso e coinvolgente.
Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, al Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Martorano si tiene il tradizionale concerto di Natale, proposto dal coro Alio Modo Canticum di Cesena e diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti.Per l'occasione verranno presentati brani della ricca tradizione musicale. Cesenatoday.it
CANZONI NATALIZIE Classiche - Le più belle e tradizionali per le feste
“Gnignaredia”, i canti di Natale siciliani rivivono nel nuovo album dei Bellamorèa - Il duo Bellamorèa pubblica “Gnignaredia”, album di 20 canti di Natale siciliani tra nenie, novene e brani strumentali. marsalalive.it
Il Natale alle Officine continua a ritmo di musica! Sabato 20 dicembre vi aspettiamo a Le Officine per la parata della Banda Forzano, pronta a portare tra le gallerie tutta l’atmosfera delle feste con le più belle melodie natalizie. Un momento speciale d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.