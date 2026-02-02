Can Yaman infiamma Sanremo | il ritorno in TV tra mille polemiche

Questa sera, il Festival di Sanremo si accende con il ritorno di Can Yaman. L’attore turco sale sul palco dell’Ariston per la prima serata, portando con sé il fascino di Sandokan e le polemiche che non si sono mai fermate. Il pubblico lo accoglie con entusiasmo, ma sui social e sui giornali non mancano le discussioni sulla sua presenza, tra chi lo apprezza e chi lo critica. La sua apparizione non passa inosservata, tra aspettative e tensioni.

L'attore turco Can Yaman ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2026: tra il ritorno di Sandokan e l'eco del recente arresto "Can Yaman torna a Sanremo: ma questa volta è tutta un'altra storia" Martedì 24 febbraio 2026: sul palco dell'Ariston arriva la Tigre della Malesia. Can Yaman, star della serie Rai "Sandokan", sarà tra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo. Ma non è solo showbiz: è un ritorno carico di simboli, sorprese e polemiche. Carlo Conti lo annuncia con ironia, travestito da Sandokan sui social. Il messaggio è chiaro: sarà uno degli highlight della serata inaugurale.

