L’Inter rischia di perdere Benjamin Pavard. Dopo aver sperato di portarlo a gennaio, ora l’Olympique Marsiglia sembra deciso a rispedire il difensore francese a Milano. La trattativa si complica e i tifosi nerazzurri restano in attesa di novità, mentre il club cerca di capire come muoversi in questa situazione imprevista.

Un imprevisto, rispetto ai piani dello scorso settembre, che si prospetta nel calciomercato estivo dell’Inter: con ogni probabilità l’Olympique Marsiglia rispedirà a Milano il difensore francese Benjamin Pavard. Sono lontani i tempi in cui Benji l’interista approvada a Milano in pompa magna. Così come le grandi prestazioni della prima Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, un problema per l'Inter: il caso di Benjamin Pavard

Il calciomercato dell’Inter ha visto Benjamin Pavard trasferirsi a Marsiglia, segnando un quadrimestre di luci e ombre per il francese.

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su possibili ritorni di Pavard e Bellanova.

