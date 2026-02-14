LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | l’Italia ci ha fatto sognare nella staffetta femminile di fondo Ora il gigante

L’Italia ha emozionato il pubblico con la vittoria nella staffetta femminile di fondo, un risultato che ha conquistato i tifosi e ha riacceso la passione per le discipline invernali. La gara si è svolta ieri, quando le atlete italiane hanno mostrato determinazione e velocità, battendo le avversarie con uno sprint finale impressionante. Ora, con il risultato in tasca, si preparano per la prossima sfida nel gigante di sci alpino.

L'Italia ha sorpreso tutti nella staffetta femminile di sci di fondo, grazie a una performance energica e determinata. Il curling femminile si è concluso con una sconfitta per le atlete italiane, che hanno perso una partita importante contro la Norvegia. A meno di una settimana dalla terribile caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn rompe il silenzio dall'ospedale. Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano.