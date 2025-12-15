Bologna dal lunedì al venerdì | i migliori eventi di questa settimana

Scopri gli eventi più interessanti a Bologna dal lunedì al venerdì questa settimana, tra mercatini natalizi, cene a tema, spettacoli e musica. Un'occasione per immergersi nelle atmosfere festive e vivere momenti magici in città, tra tradizione e divertimento, in attesa del Natale.

Natale si avvicina e fra cene, mercatini, serate a tema e musica le agende si riempiono di appuntamenti da non perdere: la città in questo periodo esplode di eventi che regalano atmosfere magiche e sogni (come quando si era bambini). Passeggiare per le vie del centro sotto le bellissime luminarie. Bolognatoday.it